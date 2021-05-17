В новом учебном году под Уфой откроется современная школа на 825 мест

По данным пресс-службы Минстроя РБ, общеобразовательную школу в селе Булгаково (Уфимский район) в рамках программы «Стимул» начали возводить в 2020 году. Ее общая площадь — более 13 тысяч квадратных метров. Школа сможет принять до 825 ребят и должна разгрузить переполненную местную школу, которую сейчас посещают 1500 человек. Стоимость объекта — 350 млн руб.
По проекту здание школы трехэтажное. На первом этаже расположатся входной вестибюль, гардероб для учащихся, мастерские, учебные кабинеты, медицинский и пищевой блоки, спортивный зал, а также изолированный учебный блок младших классов. На втором этаже разместятся учебные кабинеты, административные помещения и актовый зал, а на третьем этаже — учебные классы и информационный зал.
По словам строителей, большая часть работ по прокладке наружных инженерных сетей уже выполнена, завершаются работы по кровле здания и установке системы отопления. На сегодняшний день строители осуществляют внутреннюю отделку помещений, занимаются монтажом фасада здания и прокладкой внутренних инженерных сетей. Объект также будет доступен для маломобильных групп населения. В здании будут установлены три грузопассажирских лифта, оборудованы места общего пользования, зоны безопасности и пандусы.
На территории школы будет оборудована физкультурно-спортивная зона, в которой расположатся баскетбольная, волейбольная и гимнастическая площадки, беговые дорожки, футбольное поле 60 на 40 метров, яма для прыжков в длину, площадка со спортивными тренажерами.
Своих первых учеников школа должна принять уже 1 сентября текущего года.
В Минстрое РБ подчеркнули, что стимулирование программ развития жилищного строительства — одно из мероприятий нацпроекта «Жилье и городская среда». В рамках ее реализации в бюджет Башкортостана на 2021–2023 гг. будет направлено 8,3 млрд руб. на строительство 8 объектов инженерной инфраструктуры и 17 автомобильных дорог в таких городах, как Уфа, Стерлитамак, Нефтекамск, Октябрьский и Салават.