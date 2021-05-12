Сенатор от Башкирии Лилия Гумерова заявила об ошибках в законах о безопасности школ

Сегодня, 12 мая, при Институте образования Башкирии проходит республиканское родительское собрание. На повестке встал вопрос безопасности в учебных заведениях после стрельбы в гимназии в Казани.

По словам председателя Комитета Совета Федерации на науке, образованию и культуре и сенатора от Башкирии Лилии Гумеровой, на совещаниях не раз поднимались вопросы безопасности в школах. На сегодняшний день этот вопрос регулируется 50-ю нормативными актами, однако многие из них имеют несоответствия. — Многие из них созданы разными ведомствами, и они противоречат друг другу. Никогда не забуду, как директор одной из школ приводил яркий пример. Когда приходят службы проверять антитеррористическую безопасность, они говорят о том, что должны быть решетки установлены на первых этажах, а когда приходят органы пожарной безопасности, говорят, что решетки надо убрать. И таких противоречий очень много, — отметила Лилия Гумерова. По словам члена Совета Федерации, сейчас необходимо со всеми ведомствами разработать один понятный документ, в котором будут прописаны требования и нормы безопасности. Лилия Гумерова уверена, что охраной школ должны заниматься правоохранительные органы и Росгвардия. — Этим должны заниматься профессионалы, — подытожила она.

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