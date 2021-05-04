В Уфе завели уголовное дело за мошенничество в 4,6 млн рублей при строительстве школы

В отношении неустановленных должностных лиц управления капитального строительства Башкирии возбуждено уголовное дело за мошенничество и халатность при строительстве школы в Демском районе Уфы. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Установлено, что весной 2018 года Управление капитального строительства Уфы заключило госконтракт с ООО «Башгражданстрой» на выполнение работ в строящейся школе. Заказчик оплатил строительство полностью, а не которые работы — по завышенной стоимости. При этом подрядчик не исполнил условия договора. Несмотря на неисполнение подрядчиком условий договора, ГКУ «Управление капитального строительства РБ» оплачены невыполненные и несоответствующие проектной документации работы, сообщили в пресс-службе прокуратуры. В результате действий чиновников причинен ущерб свыше 4,6 миллиона рублей. Прокуратура направила материалы в следственный орган. Следком возбудил уголовные дела по факту халатности и мошенничества. Отметим, что в 2018 году Управление капитального строительства возглавлял Рамзиль Кучарбаев. В феврале ему предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Дело связано с очистными сооружения в Кумертау. 2017 году Рамзиль Кучарбаев подписал акт о завершении их строительства, однако объект не был готов к эксплуатации. Ущерб оценили в 95 миллионов рублей. В настоящее время чиновник находится под домашним арестом.

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