СтопКоронавирус: в Башкирии за минувшие сутки скончались еще два человека

Сегодня, 17 апреля, на официальном сайте СтопКоронавирус.рф были опубликованы сведения о смерти восьми человек от коронавируса в Башкирии.

Накануне, речь шла о шести скончавшихся. Соответственно, за сутки этот скорбный список пополнился еще двумя людьми.

Подробности, скорее всего, сообщат на ежедневном брифинге, который сегодня состоится в 15.00

Напомним, в число зараженных коронавирусом в Башкирии добавилось за сутки еще 22 человека. Теперь их общее количество составляет 213 человек.