СтопКоронавирус: в Башкирии за минувшие сутки скончались еще два человека
17 апреля, 14:22ОбществоТатьяна МайороваФото: Артур Салимов/ Mkset.ru
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Такие данные опубликованы на федеральном информационном ресурсе.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
Сегодня, 17 апреля, на официальном сайте СтопКоронавирус.рф были опубликованы сведения о смерти восьми человек от коронавируса в Башкирии.
Накануне, речь шла о шести скончавшихся. Соответственно, за сутки этот скорбный список пополнился еще двумя людьми.
Подробности, скорее всего, сообщат на ежедневном брифинге, который сегодня состоится в 15.00
Напомним, в число зараженных коронавирусом в Башкирии добавилось за сутки еще 22 человека. Теперь их общее количество составляет 213 человек.
Медиакорсеть следит за ситуацией.
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