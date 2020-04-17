В Нижневартовске коронавирус диагностировали у выписанной из больницы пациентки

Как сообщает muksun.fm , женщина приехала на плановую операцию. Уже после выписки пришли результаты на коронавирус. Он оказался положительным.

На данный момент в больнице проводятся все необходимые мероприятия по предотвращению распространения коронавируса. У всех, кто работал с пациенткой, взяты анализы. Также пациентам клиники запретили контактировать с родственниками.