Лечение дороже, взносов меньше: коронавирус подточил благотворительные организации

Из-за резкого изменения курса рубля в среднем на 10-15% выросла стоимость лечения, соответственно, пришлось продлить и сборы средств. И не факт, что в дальнейшем не понадобится продлевать их вновь.

Подорожало не только лечение, выросли цены и на медицинское оборудование. В связи с этим оказались под угрозой срыва проекты фонда «Алеша», в рамках которых осуществлялась закупка медоборудования для российских больниц. Пока больницы могут рассчитывать только на то оборудование, которое было оплачено до скачка валютных курсов. В дальнейшем реализовывать подобные проекты будет значительно труднее.

Фонду «Алеша» пока удается оказывать помощь детям с ДЦП, которые нуждаются в реабилитации в специализированных центра на территории России. Дальнейшие перспективы такой работы тоже пока весьма туманны. Но ведь пропускать курсы реабилитации детям нельзя, иначе все предыдущие усилия будут впустую.

Неразрешимой пока стала задача отправлять детей на операции и иное лечение за границу. Как это отразится на здоровье подопечных фонда, страшно представить.

Отметим, что фонд «Алеша» не получает средств от государства и действует лишь за счет частных пожертвований. Его представители обратились к меценатам и просто неравнодушным жителям нашей страны с просьбой продолжать поддержку благородной работы по спасению больных детей.

Сделать это можно, отправив СМС с суммой пожертвования на номер 9112. Можно сделать пожертвование банковской картой, через PayPal, Яндекс.Деньги или сервис QIWI Кошелек на сайте фонда.

Есть возможность оформить перевод в мобильном банке «Сбербанк.Онлайн» или «Альфа-Банк», или отправить средства на реквизиты фонда:

Северо-Западный Банк ПАО «Сбербанк России» г. Санкт‑Петербург

Расчетный счёт: 40703 81005 52400 00272

Счёт банка: 30101 81050 00000 00653

БИК: 044 030 653

КПП: 781 601 001

ИНН: 780 530 3459

Получатель: Благотворительный фонд помощи нуждающимся «Алёша»