Пик впереди: в Башкирии за сутки выявили 22 новых случая заболевания коронавирусом
17 апреля, 13:24ОбществоНадежда ВалитоваФото: Артур Салимов./ Mkset.ru
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Официальная статистика заболеваемости опубликована на канале Оперштаба Москвы.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
За последние сутки в России подтверждено новых 4070 случаев коронавируса в 81 регионах, зафиксировано 41 летальный исход, 22 новых случаев заболевания выявили специалисты в нашей республике.
Напомним, ранее число больных увеличилось до 191 человека – день назад их количество за сутки увеличилось до 42 человек. Таким образом, общее количество заболевших в Башкирии составило 213 человек. Официально известно о шести летальных случаях. Ранее глава республики Радий Хабиров призвал чаще регистрировать случаи случаи заболевания коронавирусом.
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