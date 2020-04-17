Пик впереди: в Башкирии за сутки выявили 22 новых случая заболевания коронавирусом

За последние сутки в России подтверждено новых 4070 случаев коронавируса в 81 регионах, зафиксировано 41 летальный исход, 22 новых случаев заболевания выявили специалисты в нашей республике.

Напомним, ранее число больных увеличилось до 191 человека – день назад их количество за сутки увеличилось до 42 человек. Таким образом, общее количество заболевших в Башкирии составило 213 человек. Официально известно о шести летальных случаях. Ранее глава республики Радий Хабиров призвал чаще регистрировать случаи случаи заболевания коронавирусом.