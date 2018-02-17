В канун митинга обманутых дольщиков в Уфе чиновники встретились с ними
Вчера, 16 февраля, в Уфе представители Госкомстроя РБ встретились с активистами инициативных групп дольщиков из Уфы и Стерлитамака.
Важность встречи подчеркивалась статусом ее участников от имени властей. Главным из них стал вице-премьер правительства Башкирии Андрей Трухан, возглавляющий Госкомитет РБ по строительству и архитектуре, который лично познакомился лично с каждым представителем дольщиков и рассказал им о собственном видении решения проблем каждого объекта.
В качестве действенной меры власти, в частности, предложили создать регионального оператора по вопросам долевого строительства, а также сформировать паспорта по каждому проблемному объекту и создать информационную базу. Планируется также изучить опыт регионов России по решению проблем долевого строительства.
- Поверхностных решений в данном вопросе быть не может, нужно погружаться в проблему каждого объекта глубоко и решать ее индивидуально, пути решения только в конструктивных диалогах, к которым Госстрой и я лично открыты, - заверил собеседников Андрей Трухан.
Дольщики смогли задать свои вопросы, и внесли предложения в протокол для рассмотрения их на следующих собраниях, которые будут проводиться по каждому объекту.
Как сообщили Медиакорсети, вопрос об отмене митинга обманутых дольщиков на встрече особо не обсуждался.
Напомним, сегодня, 17 февраля. в 12.00, на площади перед ДК "Химик" в Уфе должен начаться санкционированный властями митинг обманутых дольщиков.