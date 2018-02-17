В канун митинга обманутых дольщиков в Уфе чиновники встретились с ними

В Госкомстрое Башкирии прошло очередное рабочее совещание по проблемам долевого строительства.

Вчера, 16 февраля, в Уфе представители Госкомстроя РБ встретились с активистами инициативных групп дольщиков из Уфы и Стерлитамака.

Важность встречи подчеркивалась статусом ее участников от имени властей. Главным из них стал вице-премьер правительства Башкирии Андрей Трухан, возглавляющий Госкомитет РБ по строительству и архитектуре, который лично познакомился лично с каждым представителем дольщиков и рассказал им о собственном видении решения проблем каждого объекта.

В качестве действенной меры власти, в частности, предложили создать регионального оператора по вопросам долевого строительства, а также сформировать паспорта по каждому проблемному объекту и создать информационную базу. Планируется также изучить опыт регионов России по решению проблем долевого строительства.

- Поверхностных решений в данном вопросе быть не может, нужно погружаться в проблему каждого объекта глубоко и решать ее индивидуально, пути решения только в конструктивных диалогах, к которым Госстрой и я лично открыты, - заверил собеседников Андрей Трухан.

Дольщики смогли задать свои вопросы, и внесли предложения в протокол для рассмотрения их на следующих собраниях, которые будут проводиться по каждому объекту.

Как сообщили Медиакорсети, вопрос об отмене митинга обманутых дольщиков на встрече особо не обсуждался.