В Стерлитамаке дольщики встретили Рустэма Хамитова одиночными пикетами

Вчера, 13 февраля, в день приезда Рустэма Хамитова в Стерлитамак, обманутые дольщики этого города провели серию одиночных пикетов, сообщает sterlitamakcity.ru. Дольщики ООО «Башстрой» (Башхимремонт) стояли с плакатами по всему маршруту следования главы региона в различных частях города. Глава региона не оставил эту акцию без внимания. После того, как завершилось мероприятие в ГДК, он вышел к дольщикам. Как рассказал новостному агентству один из активистов, люди рассказали ему о той жизни, в которую она превратилась после того, как они оказались на улице. На незапланированной встрече присутствовали и глава администрации Стерлитамака Владимир Куликов. Глава республики пообещал помочь дольщикам.

Напомним, что 150 дольщиков ООО «Башстрой» должны были въехать в свои дома еще в 2013 году. В 2016 году руководитель ООО «СУ» ОАО «Башхимремонт» и ООО «Башстрой» Радик Кайгулов был осужден к семи годам лишения свободы в колонии поселении. Суд признал его виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Тогда суд установил, что мужчина заключил предварительные договоры купли-продажи квартир в Стерлитамаке и Стерлитамакском районе. Людей он привлекал заниженными ценами на жилье. На самом же деле он не имел прав на реализуемую недвижимость. Также он продавал дома в несуществующем девятиэтажном доме. Позже Верховный суд переквалифицировал обвинение и снизил срок наказания до трех лет. Ущерб оценивается в 190 млн руб.