Дольщики Миловского парка Уфы о стройке: Помогли пикеты на маршруте Путина

Госкомстрой Башкирии сообщил о сроках возобновления активных строительных работ в жилом комплексе «Миловский парк».

Накануне на сайте Госкомитета РБ по строительству и архитектуре появилось сообщение о том, что в конце следующей недели начнутся строительные работы в восьмом и девятом кварталах жилого комплекса «Миловский парк» в Уфе. Данное решение было принято сегодня на рабочем совещании подрядных организаций, привлеченных к решению проблемы затянувшегося строительства в «Миловском парке».

По сообщению пресс-службы Госкомстроя РБ, подрядные организации продолжают строительно-монтажные работы в трех домах десятого квартала в соответствии с утвержденным ранее графиком.

- На территории «Миловского парка» сейчас проводится газификация домов. Например, в доме №3 десятого квартала работы по газификации уже близятся к завершению, - уточнила пресс-секретарь ведомства Елена Вершинина. - ГУП «БашНИИстрой» занимается определением технического состояния строительных конструкций в четвертом и одиннадцатом кварталах жилого комплекса. Одновременно проводятся внутренние работы по электромонтажу, водоснабжению, а также по утеплению и остеклению фасадов.

Руководитель инициативной группы дольщиков «Миловского парка» Анна Цветкова сообщила корреспонденту Медиакорсети, что вместе с другими своими соратниками продолжает наблюдение за ходом дел на стройплощадке.

- Мы довольны нынешним положением дел. Работы действительно ведутся, - пояснила Анна. – Мы навели справки о подрядчиках, привлеченных к работам и выяснили, это на самом деле добросовестные строительные организации.

Дольщики убеждены, что сдвинуть ситуацию с мертвой точки помогла, в том числе, и их акция протеста, проведенная в Уфе в день визита президента страны Владимира Путина.

Напомним, в конце января дольщики начали голодовку, а в день приезда в Уфу Владимира Путина, 24 января, дольщики провели серию одиночных пикетов по городу, включая места следования кортежа главы государства и проведения мероприятий с его участием.

- До этого мы бились три года, и все было безрезультатно. Так что наша акция во время визита Путина наверняка сыграла свою роль в том, что все вокруг «Миловского парка» закрутилось теперь. Ну, и конечно, повлияло еще и то, что в нашем жилом комплексе люди приобретали жилье по социальным программам. И создавшаяся критическая ситуация подрывала авторитет государства, по большому счету. На своем опыте могу сказать, что дольщикам надо быть активнее. У меня есть знакомые дольщики, которые просто ждут и надеются, что их проблема сама решится. Думаю, что их ожидание может продлится еще долго.