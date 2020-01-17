В Башкирию придут Крещенские морозы на смену плюсовой температуре

Уже с завтрашнего дня, начнется похолодание. Так, 18 января температура воздуха уже опустится до минус двух или минус семи градусов. При прояснениях местами будет холодно даже до минус 15 градусов.

На традиционные Крещенские погоды такая погода, конечно, не очень похожа, но она все же порадует любителей зимы. При этом на дорогах будет гололедицы, так что следует быть осторожнее.