В Башкирию придут Крещенские морозы на смену плюсовой температуре
17 января, 17:37ОбществоТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
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На дорогах не избежать гололедицы
Башгидромет дал прогноз погоды на ближайшие дни. По данным синоптиков, в Башкирию должны прийти морозы.
Уже с завтрашнего дня, начнется похолодание. Так, 18 января температура воздуха уже опустится до минус двух или минус семи градусов. При прояснениях местами будет холодно даже до минус 15 градусов.
На традиционные Крещенские погоды такая погода, конечно, не очень похожа, но она все же порадует любителей зимы. При этом на дорогах будет гололедицы, так что следует быть осторожнее.
В дальнейшие дни характер погоды существенно не изменится.
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