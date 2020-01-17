«Сипайлово плавает!»: микрорайон в Уфе затопило талыми водами

«Сипайлово плавает!»: микрорайон в Уфе затопило талыми водамиВидео
17 января, 15:36Татьяна Майорова
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Непогода преподнесла трудные испытания для автомобилистов и пешеходов.
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Видео: БашДТП, Инстаграм
Сегодня, 17 января, хитами среди видеоновостей в Башкирии стали кадры с лужами в заснеженном городе. Одним из таких хитов стал видеоролик, снятый автомобилистом, оказавшимся в уфимском микрорайоне Сипайлово.
- Сипайлово плавает. Здесь просто море, аж волна идет, – печально констатировал автор видео и показал глубокие лужи, залившие проезжую часть. Преодолевать их автомобилистам и пешеходам без потерь крайне трудно.
Нетрудно догадаться, что с понижением температуры городские улицы превратятся в каток. Успеют ли коммунальные службы обработать их противогололедными средствами, пока трудно сказать. Пока они стараются справиться с последствиями снегопада – чистят улицы и крыши домов.
Медиакорсеть следит за ситуацией.
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