В середине января Уфа утонула в лужах и мокром снегу

Сегодня, 17 января, столица Башкирии переживает настоящий снежный апокалипсис. Из-за резкого повышения температуры и осадков, переходящих из мокрого снега в дождь, тротуары и проезжая част превратились в месиво из грязного снега и воды.

Как сообщили в уфимской мэрии, коммунальные службы работают в круглосуточном режиме. Правда, справедливости ради, стоит отметить, что основной упор они по-прежнему делают на «красную линию», другие улицы убираются по остаточному принципу, там работает в основном техника управляющих компаний и дворники, которые не успевают за стремительно выпадающими осадками.

Ведется параллельно очистка крыш, но специалисты успевают не везде, поэтому горожан просят быть внимательнее и обходить стороной опасные участки возле высотных домов.