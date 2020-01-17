В середине января Уфа утонула в лужах и мокром снегу
Коммунальные службы работают в круглосуточном режиме.
Сегодня, 17 января, столица Башкирии переживает настоящий снежный апокалипсис. Из-за резкого повышения температуры и осадков, переходящих из мокрого снега в дождь, тротуары и проезжая част превратились в месиво из грязного снега и воды.
Как сообщили в уфимской мэрии, коммунальные службы работают в круглосуточном режиме. Правда, справедливости ради, стоит отметить, что основной упор они по-прежнему делают на «красную линию», другие улицы убираются по остаточному принципу, там работает в основном техника управляющих компаний и дворники, которые не успевают за стремительно выпадающими осадками.
Ведется параллельно очистка крыш, но специалисты успевают не везде, поэтому горожан просят быть внимательнее и обходить стороной опасные участки возле высотных домов.
На улицах Уфы утром на ряде участков проезжей части наблюдались пробки, но к 11 часам утра обстановка разрядилась. На Яндекс.Карте улицы башкирской столицы в основном помечены желтым цветом. «Красные» участки, где движение встало, имеются на улице Аксакова (между Коммунистической и Чернышевского) из-за ДТП, на улице Пархоменко (между Краснодонской и бульваром Ибрагимова), на проспекте Октября (между Бессонова и города Галле), на Комсомольской (между Бессонова и Хадии Давлетшиной) и традиционно на перекрестке проспекта Октября и улицы 50 лет СССР