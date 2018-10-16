Зубовский тупик: Под Уфой сельчане опасаются нового паводка из-за незаконного моста

Жители поселка Зубово Тимур и Елена Чужиновы вместе со своим адвокатом Рамилем Гизатуллиным намерены обжаловать постановление о прекращении уголовного дела по статье самоуправство против землевладельца Владимира Батурина, который возвел плотину и мост на реке Берсувань. По мнению местных жителей, именно это обстоятельство стало причиной затопления нескольких населенных пунктов минувшей весной.

Напомним, 12 апреля текущего года внезапно оказалось затоплено село Зубово, а также частично расположенный неподалеку поселок Чесноковка. По официальным данным республиканского МЧС, были подтоплены 63 придомовых участка, где проживали 190 человек.

Видео Видео: ГУ МЧС РФ по РБ.

Интрига происшествия заключается в том, что данные населенные пункты в прежние годы оставались незатопленными даже, когда, что называется, «плавали по уши» Нижегородка, Кооперативная поляна и другие пригороды Уфы. Но в этом году упомянутые уфимские пригороды затопления избежали, а вот зубовцам досталось. Вода проникла в дома ко многим семьям, пострадали автомобили, бытовая техника, мебель, домашние животные, плодово-ягодные насаждения на участках.

Жителям Зубово такой поворот событий показался странным, и они решили провести собственное расследование. Тимур и Елена Чужиновы изучили окрестности и выяснили, что некий землевладелец, приобретший обширный участок земли, построил запруду и мост на пути реки Берсувань, оставив для прохождения воды трубу сравнительно небольшого размера. По этой причине, по их мнению, талые воды, лишенные привычного пути, устремились к жилым поселкам.

В апреле корреспондент Медиакорсети получил по этой теме комментарий у вице-премьера республики Марата Магадеева.

– Что касается подозрений местных жителей на то, что виновником затопления мог стать местный житель, который несанкционированным вмешательством изменил русло реки, то эти факты должны быть тщательно проверены. В случае если этот факт будет доказан, что, вероятно, последуют судебные разбирательства, - пояснил тогда Марат Магадеев.

Межведомственная комиссия, заседание которой прошло 24 апреля, пришла к выводу, что дополнительной причиной затопления явилось строительство моста в районе улицы Молодежная и запруд в пойме реки Берсувань в районе улиц Вишневая и Рябиновая села Зубово.

Основанием для такого рода выводов послужили, в том числе, видеоролики, снятые на месте событий, и пояснения местных жителей.

Расследование, которое провели местные жители и журналисты, выяснило, что разрешительная документация на строительство железобетонного моста не готовилась и в администрации Уфимского района не утверждалась.

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В ряде публикаций высказывались предположения, что к строительству данного моста могут быть причастны высокопоставленные чиновники. Эта тема стала даже предметом разбирательства прокуратуры и МВД республики, но постепенно проверка «спустилась» на уровень отдела полиции по Уфимскому району.

- Тимур Чужинов в середине июня подал в полицию заявление о самоуправстве местного землевладельца Владимира Б. Однако до настоящего времени в отдел полиции он не был вызван, ему не было направлено уведомление о принятом по заявлению решении, - рассказал Медиакорсети адвокат Рамиль Гизатуллин. - В дежурной части мы поинтересовались судьбой данного заявления на что нам ответили, что его направили в административную комиссию Уфимского района.

И вот тут начались форменные чудеса. Те самые административные комиссии, которые готовы впаять штраф в 2-3 тысячи рублей за слишком высокую траву или громки лай собаки, оказались на редкость внимательны и благосклонные к помещику, из-за которого попало в беду столько людей! Итогом проверки стал отказ полиции в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления в действиях землевладельца, построившего плотину и мост. При этом, судя по документам, которые оказались в распоряжении адвоката, мужчина признал, что ни с кем не согласовывал строительство данных объектов – запруды и моста. В деле есть объяснение, которое было им собственно подписано.

Следующим эстафету по разбирательству данного дела приняло Уфимское территориальное управление (УТУ) Министерства природопользования и экологии РБ, которое проявило понимание по отношению к Владимиру Б. и пришло к выводу, что факт совершения им данного правонарушения не доказан. При этом информация от администрации и из полиции о том, что именно этот человек построил запруду и мост, была сотрудниками УТУ минэкологии поставлена под сомнение. Сотрудники природоохранного ведомства оказались более склонны доверять самому подозреваемому, который вдруг заявил, что проблемный мост был построен в 2015 году, и он к нему не имеет никакого отношения, тем самым опровергнув свои же собственные показания.

В конечном итоге проверка закончилась выводом о том, что причиной наводнения стало чересчур интенсивное таяние снега и отсутствие необходимого количества водоотводов в поселке.

- Безусловно, мы будем обжаловать данное постановление о прекращении, так как благодаря бездействию государственных органов сложилась патовая ситуация. Имеет место причинение имущественного ущерба гражданам от затопления, но виновного при этом нет. Точнее он есть, но его выводят из – под удара, - сообщил Медиакорсети адвокат Рамиль Гизатуллин.