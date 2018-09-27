В Уфе муниципалитет пополняет госказну, вводя в заблуждение горожан

Администрация Кировского района Уфы сегодня, 27 сентября, обзвонила жителей пригородного микрорайона Кооперативная поляна и сообщила им о том, что на них наложен штраф в три тысячи рублей. Среди наказанных оказалась и наша коллега Татьяна Майорова, которая выразила крайнее возмущение данной ситуацией.

- Мне позвонили на мобильный телефон сегодня и сообщили, что на меня наложен штраф в размере 3000 рублей за то, что возле нашего дома оказалась слишком высокой трава. Для меня этот звонок оказался полной неожиданностью. Я помню визит представителей администрации, он случился в первой половине сентября, когда Ирек Ялалов провел первую вторничную оперативку после своего выхода из отпуска и объявил. что в городе пройду субботники. А уже вечером к нам приехали из администрации Кировского района, - рассказала Татьяна.

По ее словам, сначала к визитерам вышла ее дочь, которая очень долго отсутствовала, а потом вернулась домой и сообщила, что там пришли с районной администрации по поводу высокой травы возле дома, долго разговаривали с ней и просят теперь выйти на улицу взрослых.

- Я вышла и пообщалась с женщиной, в синем костюме, которая представилась Гулизарой Сакаевой и сообщила, что мы должны навести порядок возле дома в кратчайшие сроки, иначе будем оштрафованы. Я прекрасно помню этот разговор. Я спросила, сколько она дает нам времени, она ответила, что неделю дает, а потом к нам снова придет проверка и удостоверится, как мы выполнили указания. Мы буквально на следующий день скосили траву и стали ждать проверку. Никто так и не приехал, и мы успокоились. И вот сегодня сюрприз, - продолжила рассказ Татьяна.

Сегодня ее телефонным собеседником поначалу оказался тот самый молодой специалист, который явно не обладает обширным опытом чиновничьей работы и запинается при каждом слове. Как выяснилось в процессе разговора, он явно упустил немало важных моментов во время визита домой к жителям Кооперативной поляны. Хотя бы потому, что оформил протокол на юную девочку, которая не является хозяином домовладения и ничего не поняла из общения с незваным гостем. Копию протокола о нарушении он также на руки не дал, чтобы она хотя бы передала ее матери.

- Единственное, что они нам дали, - приглашение на заседание административной комиссии, но устно сказали, чтобы мы не волновались. Потому что если порядок возле дома будет наведен, никакого наказания не последует. Гулизара Сакаева попросила срочно ликвидировать высокую траву, разровнять небольшую кучку гравия, чтобы не бросалась в глаза, потому что, по ее словам, скоро по нашей улице поедет с проверкой замглавы администрации, который потом накажет подчиненных, если увидит беспорядок. Мы поспешили выполнить это указание. А сегодня она меня спрашивает по телефону, почему мы не прислали по whatsapp фотографию, чтобы комиссия удостоверилась в выполнении предписания. А у меня встречный вопрос: "Почему они нам об этом не сказали во время своего визита?". Я сожалею, что тогда не сказала им, что работаю журналистом. Сегодня я об этом предупредила собеседников. Хотя что это меняет? Другие оштрафованные жители нашего микрорайона не имеют отношения к СМИ и в любом случае будут наказаны, хотя практически все навели порядок возле домов.

Сегодняшний телефонный разговор с сотрудниками Кировской районной администрации не заладился. Молодой сотрудник администрации, оформивший сомнительный протокол на девочку, категорически отказался представиться. А услышав, что разговаривает с журналистом, сразу заменжевался и передал трубку своей более самоуверенной коллеге. Та же в ответ на все вопросы обескураженной Татьяны, в конце концов, безапелляционным тоном заявила, что передает документы судебным приставам, и бросила трубку. Попытки перезвонить им не увенчались успехом. Если этот рейд был испытанием для стажера, то он явно с ним не справился, потому что оформил документы с нарушениями и умолчал о большом количестве важной информации, общаясь с гражданами.

Сделать выводы о правомочности действий сотрудников муниципалитета редакция предоставляет возможность читателям и руководству Кировской районной администрации - благо, у Татьяна, как и у большинства журналистов, на телефоне установлена программа для записи телефонных разговоров, позволяющая прослушать весь ее разговор с чиновниками.

Медиакорсеть намерена отправить официальный запрос в адрес администрации Кировского района Уфы с просьбой прояснить ситуацию.