Вывели на чистую воду: Под Уфой местные жители выясняют причину наводнения

Жители поселка Зубово, которые на прошлой неделе стали жертвами стихийного паводка в Уфимском районе, провели собственное расследование происшедшего и считают, что нашли виновника происшедшего или, по крайней мере, как минимум, подозреваемого.

Дело в том, что даже в прошлую многоснежную зиму и иные годы, когда паводок заливал пригороды Уфы, поселки Зубово и Чесноковка эта напасть миновала. Поэтому внезапное нашествие водной стихии в этом году, когда и снега-то было совсем немного, показалось местным жителям подозрительным.

Тимур и Елена Чужиновы обследовали окрестности села Зубово и пришли к выводу, что виновником паводка может быть некий зажиточный хозяин, который скупил несколько участков, застроил их, провел к себе дорогу по новой насыпи и перегородил реку Берсувань бетонным мостом.

- Сначала нам сказали представители власти и спасатели, что якобы в Чишминском районе «рванули пруды». Но от Чишмов до нас очень большое расстояние и почему-то ни один населенный пункт там не пострадал. Мы сами провели расследование и, кажется, наши причину происшедшего. Местный зажиточный человек, имя которого мы пока не выяснили, в последние пару лет устроил запруду, насыпал косу, начал строить мост и таким образом изменил положение водоемов, - сообщила сегодня утром в эфире радио «Эхо Москвы в Уфе» Елена Чужинова.

– Причем если проверить на сайте Росреестра, выяснится, что там значатся несколько отдельных пустующих участков, но на Гугл-картах видно, что они уже активно застроены. Мы вспомнили, что на прошлой неделе, как раз перед паводком, этот человек пригонял к себе бульдозеры и разрыл участок косы перед мостом, чтобы отвести большую воду от своих угодий. Видимо, после ого, как он построил мост, пропускная способность реки упала и в запруде стала копиться вода. А после того, как он срыл участок косы, река по новому руслу хлынула уже к нам.

Свои подозрения Чужиновы обосновали видеофактами. Они намерены обратиться комитет по водным ресурсам и в правоохранительные органы, чтобы те разобрались с самоуправством помещика, повлекшим столь серьезные последствия.

А последствия и в самом деле более чем серьезные. Было затоплено около 90 дворов. В пять домов вода проникла на первые этажи, пострадала мебель, техника, ламинат, застигнутые врасплох на улице автомобили также пострадали от воды.

- У нашей соседки никого не было дома во время наводнения, так она не успела ничего убрать, у нее пострадала все одежда и обувь, - рассказали Чужиновы. - Глава Уфимского района сообщил нам, что поможет заактировать нанесенный водой ущерб, но дальше – сами. Компенсаций никаких пока никто не обещает.

Вице-премьер правительства Башкирии Марат Магадеев, курирующий в Кабинете Министров РБ, в частности, тему прохождения весеннего паводка, сообщил корреспонденту Медиакорсети по телефону, что в субботу лично побывал на месте событий в минувшую субботу.

- На месте силами МЧС населению оказывается вся необходимая помощь, откачивается вода со дворов и из подвальных помещений, - рассказал Марат Магадеев. – Что касается подозрений местных жителей на то, что виновником затопления мог стать местный житель, который несанкционированным вмешательством изменил русло реки, то эти факты должны быть тщательно проверены. В случае если этот факт будет доказан, что, вероятно, последуют судебные разбирательства. Сейчас на месте работают оперативные службы. По каждому пострадавшему собственнику вопрос о сумме ущерба будет решаться индивидуально. Но мне представляется, что, построив большие дома в потенциально затапливаемой зоне, людям стоило позаботиться о их безопасности – страховании и т.д.

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