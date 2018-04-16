Вывели на чистую воду: Под Уфой местные жители выясняют причину наводнения
Местные жители считают, что русло реки Берсувань изменил без официального разрешения зажиточный "помещик".
Жители поселка Зубово, которые на прошлой неделе стали жертвами стихийного паводка в Уфимском районе, провели собственное расследование происшедшего и считают, что нашли виновника происшедшего или, по крайней мере, как минимум, подозреваемого.
Дело в том, что даже в прошлую многоснежную зиму и иные годы, когда паводок заливал пригороды Уфы, поселки Зубово и Чесноковка эта напасть миновала. Поэтому внезапное нашествие водной стихии в этом году, когда и снега-то было совсем немного, показалось местным жителям подозрительным.
Тимур и Елена Чужиновы обследовали окрестности села Зубово и пришли к выводу, что виновником паводка может быть некий зажиточный хозяин, который скупил несколько участков, застроил их, провел к себе дорогу по новой насыпи и перегородил реку Берсувань бетонным мостом.
- Сначала нам сказали представители власти и спасатели, что якобы в Чишминском районе «рванули пруды». Но от Чишмов до нас очень большое расстояние и почему-то ни один населенный пункт там не пострадал. Мы сами провели расследование и, кажется, наши причину происшедшего. Местный зажиточный человек, имя которого мы пока не выяснили, в последние пару лет устроил запруду, насыпал косу, начал строить мост и таким образом изменил положение водоемов, - сообщила сегодня утром в эфире радио «Эхо Москвы в Уфе» Елена Чужинова.
– Причем если проверить на сайте Росреестра, выяснится, что там значатся несколько отдельных пустующих участков, но на Гугл-картах видно, что они уже активно застроены. Мы вспомнили, что на прошлой неделе, как раз перед паводком, этот человек пригонял к себе бульдозеры и разрыл участок косы перед мостом, чтобы отвести большую воду от своих угодий. Видимо, после ого, как он построил мост, пропускная способность реки упала и в запруде стала копиться вода. А после того, как он срыл участок косы, река по новому руслу хлынула уже к нам.
Свои подозрения Чужиновы обосновали видеофактами. Они намерены обратиться комитет по водным ресурсам и в правоохранительные органы, чтобы те разобрались с самоуправством помещика, повлекшим столь серьезные последствия.
А последствия и в самом деле более чем серьезные. Было затоплено около 90 дворов. В пять домов вода проникла на первые этажи, пострадала мебель, техника, ламинат, застигнутые врасплох на улице автомобили также пострадали от воды.
- У нашей соседки никого не было дома во время наводнения, так она не успела ничего убрать, у нее пострадала все одежда и обувь, - рассказали Чужиновы. - Глава Уфимского района сообщил нам, что поможет заактировать нанесенный водой ущерб, но дальше – сами. Компенсаций никаких пока никто не обещает.
Вице-премьер правительства Башкирии Марат Магадеев, курирующий в Кабинете Министров РБ, в частности, тему прохождения весеннего паводка, сообщил корреспонденту Медиакорсети по телефону, что в субботу лично побывал на месте событий в минувшую субботу.
- На месте силами МЧС населению оказывается вся необходимая помощь, откачивается вода со дворов и из подвальных помещений, - рассказал Марат Магадеев. – Что касается подозрений местных жителей на то, что виновником затопления мог стать местный житель, который несанкционированным вмешательством изменил русло реки, то эти факты должны быть тщательно проверены. В случае если этот факт будет доказан, что, вероятно, последуют судебные разбирательства. Сейчас на месте работают оперативные службы. По каждому пострадавшему собственнику вопрос о сумме ущерба будет решаться индивидуально. Но мне представляется, что, построив большие дома в потенциально затапливаемой зоне, людям стоило позаботиться о их безопасности – страховании и т.д.
Медиакорсеть будет следить за развитием событий.