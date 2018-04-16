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Вывели на чистую воду: Под Уфой местные жители выясняют причину наводнения
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Вывели на чистую воду: Под Уфой местные жители выясняют причину наводнения

Сегодня, 12:53ОбществоТатьяна МайороваФото: Тимур Чужинов
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