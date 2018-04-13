В Башкирии река Берсувань в Зубово пошла на спад

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Система жизнеобеспечения на подтопленном участке не нарушена.
Сюжеты: Весна в Башкирии
13 апреля река Берсувань «спала» на 15 сантиметров, однако сейчас подтоплены 59 придомовых территорий, в том числе 22 жилых дома, сообщили в пресс-службе МЧС по республике.
Работы по насыпи дамбы окончены, сейчас сработают две пожарно-насосные станции. Для жителей подготовили два пункта временного размещения. Инфраструктура поселка не пострадала, система жизнеобеспечения не нарушена.
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