МТС рассказала, кто приезжал в Башкортостан в августе

МТС проанализировала, сколько гостей из других регионов приезжали в Уфу в августе 2021 года.

Компания обработала обезличенные данные с помощью инструментов Big Data. Больше всего в летний месяц приезжали гости из Москвы, второе и третье место рейтинга занимают посетители из Челябинска и ХМАО. Об этом на своей странице в Facebook рассказал директор филиала МТС в Башкортостане Егор Фисюк. При анализе данных о перемещении людей учитывались иногородние гости, находившиеся на территории Республики Башкортостан более 24 часов. Полученные цифры были сопоставлены с аналогичными данными прошлого года. Поток внутренних туристов вырос на 110%. «Мы с помощью Big data решили посмотреть, из каких регионов приезжают в Башкирию. Больше всего в августе было гостей из Москвы, второе и третье место рейтинга занимают посетители из Челябинска и ХМАО (тут я думаю, что Уфа выступила транспортным хабом для сотрудников нефтегазовой отрасли). Также в топ отдыхающих вошли жители Санкт-Петербурга, занявшие четвертую строчку рейтинга и жители Сыктывкара, расположившиеся на 10 месте списка. В топ-10 также оренбуржцы, казанцы, жители Самары, Ижевска и Тюмени», — написал в своем микроблоге директор МТС в Башкортостане Егор Фисюк. «С помощью Big Data, можно также определить возраст туристов, семейное положение, интересы. Это поможет власти и бизнесу адекватно развивать объекты туристической инфраструктуры, проводить кампании по привлечению туристического потока в регион и многое другое», — рассказал Егор Фисюк. Big Data применяется практически во всех направлениях работы МТС – маркетинге, обслуживании, продажах, при развитии сети связи и в управлении кадрами. МТС является одним из основных поставщиков Big Data для бизнеса. Анализ и интерпретация «больших данных» востребованы в транспортном планировании, логистике, таргетинге наружной и диджитал рекламы, электронной коммерции, ритейле, скоринге, туризме и градостроительных проектах.

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