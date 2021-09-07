МТС поможет властям управлять регионами при помощи платформы на основе Big Data

«Система позволяет легко и удобно получать информацию о том, кто и откуда приезжает в регион, сколько времени здесь проводит, где останавливается, где питается, каким транспортом пользуется, сколько денег тратит и на что, по каким маршрутам проезжает, а по каким хотел бы, но почему-то не смог. Вся эта информация бесценна, если стоит задача вдумчиво и грамотно развивать в регионе туризм, формировать востребованные турпродукты», ­­­­­­­­­— написал в своем микроблоге директор МТС в Башкортостане Егор Фисюк.