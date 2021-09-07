МТС поможет властям управлять регионами при помощи платформы на основе Big Data

Директор МТС в Башкортостане на своей странице в Facebook пригласил к сотрудничеству профильные ведомства республики.
«Система позволяет легко и удобно получать информацию о том, кто и откуда приезжает в регион, сколько времени здесь проводит, где останавливается, где питается, каким транспортом пользуется, сколько денег тратит и на что, по каким маршрутам проезжает, а по каким хотел бы, но почему-то не смог. Вся эта информация бесценна, если стоит задача вдумчиво и грамотно развивать в регионе туризм, формировать востребованные турпродукты», — написал в своем микроблоге директор МТС в Башкортостане Егор Фисюк.
Платформа дает возможность пользователям самостоятельно получать и обновлять обезличенные данные Big Data МТС по заданным параметрам. Регионы могут запрашивать информацию о фактической численности населения и его социально-демографическом составе, ежедневных и сезонных миграциях, туристических потоках и так далее.
Использование Big Data помогает эффективно планировать развитие города и региона. Например, на основе «больших данных» можно объективно оценить пропускную способность дорог, нагрузку на общественный транспорт на разных участках и маршрутах, достаточность инфраструктуры, в том числе школ, поликлиник, продуктовых магазинов, парков или парковочных пространств.
«Я очень хочу, чтобы наша Башкирия тоже была в авангарде развития туристических продуктов для россиян. У Башкортостана огромный туристический потенциал, нам есть, что предложить гостю! Зимой здесь – пожалуйста, лыжи и крутые склоны, а летом – наши красивейшие озера, башкирские леса, горы и пещеры. Поэтому буду рад, если у нас сложится сотрудничество по этому направлению с профильными ведомствами!», — рассказал Егор Фисюк.
Анализ туристических потоков подразумевает оценку фактического количества гостей региона, средней продолжительности поездки, наиболее востребованных видов транспорта и самых популярных локаций. Также Big Data дает возможность составить усредненный «портрет» туриста, в том числе посмотреть социально-демографические характеристики, уровень дохода и сферу интересов. Эти данные позволяют разработать стратегию повышения туристической привлекательности региона, грамотно распределять бюджетные средства и стимулировать развитие инфраструктуры именно там, где она необходима.
МТС реализовала уже более 70 геоаналитических проектов в 36 регионах России. Платформа «МТС.Регион» позволяет автоматизировать сбор аналитики, в результате клиент получает регулярно обновляющуюся информацию вместо разового исследования. Сервис работает по модели подписки: пользователь выбирает, какие данные и за какой период хочет получать. Специалисты МТС настраивают аналитические модели, а затем информация обновляется в автоматическом режиме. Автоматизированный подход позволяет отслеживать динамику многочисленных процессов и гибко реагировать на изменения.
Для подключения услуги «МТС.Регион» необходимо обратиться к персональному менеджеру или написать на mts.region@mts.ru.