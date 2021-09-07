МТС поможет властям управлять регионами при помощи платформы на основе Big Data

МТС поможет властям управлять регионами при помощи платформы на основе Big Data
МТС поможет властям управлять регионами при помощи платформы на основе Big Data
Вчера, 13:36ЭкономикаФото: МТС
Компания «МТС» запустила аналитическую цифровую платформу «МТС.Регион», которая поможет органам государственной власти принимать эффективные управленческие решения на основе актуальных данных о численности, составе населения регионов и туристических потоках.

Директор МТС в Башкортостане на своей странице в Facebook пригласил к сотрудничеству профильные ведомства республики.

«Система позволяет легко и удобно получать информацию о том, кто и откуда приезжает в регион, сколько времени здесь проводит, где останавливается, где питается, каким транспортом пользуется, сколько денег тратит и на что, по каким маршрутам проезжает, а по каким хотел бы, но почему-то не смог. Вся эта информация бесценна, если стоит задача вдумчиво и грамотно развивать в регионе туризм, формировать востребованные турпродукты», ­­­­­­­­­— написал в своем микроблоге директор МТС в Башкортостане Егор Фисюк.

Платформа дает возможность пользователям самостоятельно получать и обновлять обезличенные данные Big Data МТС по заданным параметрам. Регионы могут запрашивать информацию о фактической численности населения и его социально-демографическом составе, ежедневных и сезонных миграциях, туристических потоках и так далее.

Использование Big Data помогает эффективно планировать развитие города и региона. Например, на основе «больших данных» можно объективно оценить пропускную способность дорог, нагрузку на общественный транспорт на разных участках и маршрутах, достаточность инфраструктуры, в том числе школ, поликлиник, продуктовых магазинов, парков или парковочных пространств.

«Я очень хочу, чтобы наша Башкирия тоже была в авангарде развития туристических продуктов для россиян. У Башкортостана огромный туристический потенциал, нам есть, что предложить гостю! Зимой здесь – пожалуйста, лыжи и крутые склоны, а летом – наши красивейшие озера, башкирские леса, горы и пещеры. Поэтому буду рад, если у нас сложится сотрудничество по этому направлению с профильными ведомствами!», — рассказал Егор Фисюк.

Анализ туристических потоков подразумевает оценку фактического количества гостей региона, средней продолжительности поездки, наиболее востребованных видов транспорта и самых популярных локаций. Также Big Data дает возможность составить усредненный «портрет» туриста, в том числе посмотреть социально-демографические характеристики, уровень дохода и сферу интересов. Эти данные позволяют разработать стратегию повышения туристической привлекательности региона, грамотно распределять бюджетные средства и стимулировать развитие инфраструктуры именно там, где она необходима.

МТС реализовала уже более 70 геоаналитических проектов в 36 регионах России. Платформа «МТС.Регион» позволяет автоматизировать сбор аналитики, в результате клиент получает регулярно обновляющуюся информацию вместо разового исследования. Сервис работает по модели подписки: пользователь выбирает, какие данные и за какой период хочет получать. Специалисты МТС настраивают аналитические модели, а затем информация обновляется в автоматическом режиме. Автоматизированный подход позволяет отслеживать динамику многочисленных процессов и гибко реагировать на изменения.

Для подключения услуги «МТС.Регион» необходимо обратиться к персональному менеджеру или написать на mts.region@mts.ru.

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