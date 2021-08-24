Директор МТС в Башкортостане запустил серию интервью с жителями региона

Директор МТС в Башкортостане запустил серию интервью с жителями региона
Директор МТС в Башкортостане запустил серию интервью с жителями региона
24 августа, 11:41ОбществоФото: MTC
Первой гостьей проекта стала Александра Катасонова — городской планировщик, сооснователь «Института развития городов и сел Башкортостана».

Эксперты поговорили о том, кто такой режиссер пространственного развития, что случилось с улицей Мустая Карима, когда её закрыли для автомобилистов, как формируются сообщества вокруг андеграундных акций, а также о том, как люди и технологии меняют городское пространство.

«Мы недавно встретились с Александрой Катасоновой на крыше Института развития городов Башкортостана, чтобы побеседовать в дружеской атмосфере. И, знаете, у нас все сложилось: и разговор был интересным, и локация красивая, и тема самая актуальная. Этой беседой мы открываем цикл встреч с интересными людьми региона. Это будет серия неформальных бесед с самыми яркими личностями Башкирии, которые делятся своими мыслями, жизненными принципами и опытом. Для меня это был первый опыт участия в записи такого видео-формата. Но я уверен, что все получилось! Если у вас есть идеи, кого взять на следующее „НеИнтервью“ — всегда welcome в комментарии», — написал в своей соцсети директор МТС в Башкортостане Егор Фисюк.

Выпуск можно посмотреть в соцсетях директора компании МТС Егора Фисюка на Фейсбук.

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