Директор МТС в Башкортостане запустил серию интервью с жителями региона

«Мы недавно встретились с Александрой Катасоновой на крыше Института развития городов Башкортостана, чтобы побеседовать в дружеской атмосфере. И, знаете, у нас все сложилось: и разговор был интересным, и локация красивая, и тема самая актуальная. Этой беседой мы открываем цикл встреч с интересными людьми региона. Это будет серия неформальных бесед с самыми яркими личностями Башкирии, которые делятся своими мыслями, жизненными принципами и опытом. Для меня это был первый опыт участия в записи такого видео-формата. Но я уверен, что все получилось! Если у вас есть идеи, кого взять на следующее „НеИнтервью“ — всегда welcome в комментарии», — написал в своей соцсети директор МТС в Башкортостане Егор Фисюк.