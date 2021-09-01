МТС и «Башкирэнерго» нашли хищения с помощью Big Data и искусственного интеллекта

МТС и «Башкирэнерго» нашли хищения с помощью Big Data и искусственного интеллекта
МТС и «Башкирэнерго» нашли хищения с помощью Big Data и искусственного интеллекта
Вчера, 13:35Общество
МТС в сотрудничестве с «Башкирэнерго» реализовали проект по выявлению потерь в электрических сетях с помощью Big Data и искусственного интеллекта. Применение разработанной МТС платформы позволит упростить обнаружение приборов учёта электрической энергии, подвергшихся взлому, и снизить стоимость их выявления.

Платформа представляет собой программный комплекс, который с помощью технологий Big Data и искусственного интеллекта позволяет выявить приборы учёта, передающие заниженные показания. Самообучающаяся модель на основе загруженных данных счётчиков, где ранее были выявлены хищения, выделяет характерные признаки и анализирует информацию, поступающую из автоматизированных систем коммерческого учёта электроэнергии (АСКУЭ). Выявленные подозрительные потребители отображаются на карте в интерфейсе, удобном для планирования выездов бригад.

В результате первого этапа тестирования на электросетях ПО «УГЭС» специалистами МТС и «Башкирэнерго» были выявлены следы взлома счётчиков для занижения показаний в 7-10 раз, в отдельных случаях обнаружены работающие производственные цеха вместо жилых помещений.

«Результаты рейда по Восточному РЭС свидетельствуют о совершенствовании алгоритмов и обучении искусственного интеллекта поиску несанкционированных вмешательств в работу электросчетчиков», — подчеркнул начальник департамента интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности) ООО «Башкирэнерго» Андрей Кузнецов.

«МТС представила комплексный продукт по поиску коммерческих потерь для электросетевых компаний, которое значительно упрощает выявление факта хищений и позволяет в разы снизить объём потерь электроэнергии в распределительных сетях. Тестирование платформы совместно с ООО «Башкирэнерго» показывает, что доля выявляемых нарушений оказалась выше проектной, дальнейшее увеличение массива данных для обработки позволит повышать эффективность решения», — прокомментировал директор МТС в Башкортостане Егор Фисюк.

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