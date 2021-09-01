МТС и «Башкирэнерго» нашли хищения с помощью Big Data и искусственного интеллекта

Платформа представляет собой программный комплекс, который с помощью технологий Big Data и искусственного интеллекта позволяет выявить приборы учёта, передающие заниженные показания. Самообучающаяся модель на основе загруженных данных счётчиков, где ранее были выявлены хищения, выделяет характерные признаки и анализирует информацию, поступающую из автоматизированных систем коммерческого учёта электроэнергии (АСКУЭ). Выявленные подозрительные потребители отображаются на карте в интерфейсе, удобном для планирования выездов бригад.
В результате первого этапа тестирования на электросетях ПО «УГЭС» специалистами МТС и «Башкирэнерго» были выявлены следы взлома счётчиков для занижения показаний в 7-10 раз, в отдельных случаях обнаружены работающие производственные цеха вместо жилых помещений.
«Результаты рейда по Восточному РЭС свидетельствуют о совершенствовании алгоритмов и обучении искусственного интеллекта поиску несанкционированных вмешательств в работу электросчетчиков», — подчеркнул начальник департамента интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности) ООО «Башкирэнерго» Андрей Кузнецов.
«МТС представила комплексный продукт по поиску коммерческих потерь для электросетевых компаний, которое значительно упрощает выявление факта хищений и позволяет в разы снизить объём потерь электроэнергии в распределительных сетях. Тестирование платформы совместно с ООО «Башкирэнерго» показывает, что доля выявляемых нарушений оказалась выше проектной, дальнейшее увеличение массива данных для обработки позволит повышать эффективность решения», — прокомментировал директор МТС в Башкортостане Егор Фисюк.