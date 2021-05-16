Минтруд России начал выплачивать повышенное пособие на детей от 3 до 7 лет

По данным ведомства, семьи, в которых воспитывается в общей сложности более 60 тысяч детей, уже получили увеличенные выплаты, 80% из них — максимальное пособие в сумме регионального прожиточного минимума на ребенка. Об этом сообщает «Российская газета».
С 1 апреля текущего года размер выплаты варьируется и может составлять 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума на ребенка в регионе, он зависит от дохода семьи. Если 50% окажется мало для того, чтобы ее среднедушевой доход достиг прожиточного минимума, то выплату поднимут, при необходимости — до максимального уровня. Планируется, что адресный подход к назначению пособия поможет большему числу семей преодолеть черту бедности.
Несмотря на то, что в новом размере и по новым правилам пособие выплачиваться с 1 апреля, рассчитывается и доначисляется оно за период с 1 января 2021 года, если к этому времени ребенку уже исполнилось 3 года, но еще не было 8 лет.
Всего в апреле заявления на перерасчет выплаты подали 1,8 млн семей. Заявление на пособие можно подать удаленно на портале госуслуг, а также обратившись лично в органы соцзащиты или МФЦ. Выплата на детей от 3 до 7 лет не учитывается в расчете доходов семьи при назначении других мер поддержки.