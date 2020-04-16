В суд, на стрижку, в армию: в Башкирии смягчили режим самоизоляции при коронавирусе

Накануне, 15 апреля, глава Башкирии Радий Хабиров внес ощутимые изменения в свой указ «О введении режима «Повышенной готовности».

Изменения касаются расширения пунктов назначения, куда жители республики могу с полным правом оправиться из дома, а также порядка работы предприятий обслуживания.

Так, человеку, находящемуся в режиме самоизоляции, можно поехать по вызову в суд, в полицию, в прокуратуру и другие госструктуры, а также явиться на призывную комиссию при наличии повестки и удостоверения личности

Помимо этого, в республике разрешили работать салонам оптики, парикмахерским, а также организациям, оказывающим услуги маникюра, педикюра и визажистов.

При этом важно соблюдать ряд требований: ездить на прием в оптику или салон красоты по предварительной записи, не собираться в помещении более шести человек, включая работников, измерять всем присутствующим температуру тела и отказывать в приеме людям с повышенной температурой или признаками ОРВИ и гриппа. Важно также соблюдать социальную дистанцию между рабочими местами и клиентами, ожидающими приема, для этого на полу должна быть разметка, всем нужно носить маски, после каждого клиента дезинфицировать рабочий инструмент и проветривать помещение, проводить влажную уборку, вести журнал учета температуры работников, а также отмечать тех, кто провел влажную уборку и дезинфекцию.

Работа тех, кто нарушает правила, может быть сразу же приостановлена.

Изменения, внесенные в указ, также касаются проведения исследований на заражение коронавирусом у людей без признаков простудных заболеваний, не входивших ранее в группы риска, включая прибывших в аэропорт «Уфа» и железнодорожные вокзалы Уфы и Янаула.