Минздав Башкирии сообщил о снятии карантина в крупной больнице

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин рассказал, что в больнице №21 Уфы планируют снять карантин из-за подозрения на коронавирус.

Глава ведомства напомнил, что вчера вечером у одного из пациентов обнаружили признаки внебольничной пневмонии. Максим Забелин отметил, что все предписания, которые вынесли врачам и коллегам, уже выполнены.

Будет повторная проверка, и больница с вечернего времени заработает в прежнем режиме», – отметил он.