Стал известен новый список больниц, в которых введен карантин в Башкирии

Сегодня, 15 апреля, на ежедневном брифинге, посвященном противодействию распространению коронавирусной инфекции в Башкирии, представитель Роспотребнадзора Венер Изикаев сообщил. в каких лечебных учреждениях республики карантинные меры уже введены и в каких могут быть введны в ближайшее время.

Напомним, самый масштабный карантин был введен неделю назад в Республиканской клинической больнице имени Куватова, там оказались в изоляции около 1200 человек. И теперь в основном именно оттуда поступают новые сведения о зараженных коронавирусом.

Помимо РКБ, карантин введен в 21-ой больнице, ГКБ №8, в одном отделении 22-ой больницы. Решается вопрос о введении ограничительных мер в Республиканском онкодиспансере.

На периферии карантин по-прежнему введен в Бирской ЦРБ, Октябрьской ЦРБ, в ГКБ №1 и ГКБ №2 Стерлитамака. Частично введены ограниечния в больницах в Салавате и Ишимбае.

На данный момент в Башкирии зафиксировано 149 подтвержденных случаев заражения COVID-19. За сутки добавилось, к сожалению, еще 20. Среди общего числа 19 лечатся амбулаторно, поскольку страдают легкой формой заболевания. Скончались 5 человека, которым был поставлен диагноз – заражение коронавирусной инфекцией. Выписаны 9 человек после выздоровления от коронавируса.