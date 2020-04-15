Уфимский дежурный детсад закрыли на карантин: у одного из родителей нашли коронавирус
15 апреля, 19:24ОбществоАлия ФатхиеваФото: Pixabay
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В детском саду в Октябрьском районе столицы занимались 22 ребенка.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
Об этом сообщает агентство «Башинформ» со ссылкой на вице-мэра Уфы Алину Сулейманову. Речь идет о так называемом дежурном детском саде, который в условиях пандемии коронавируса создали для детей, чьи родители работают в организациях непрерывного цикла. Таких в Уфе 20 детсадов.
Напомним, что в республике на 15 апреля зарегистрировано 149 случаев заболевания коронавирусом.
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