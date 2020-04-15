Уфимский дежурный детсад закрыли на карантин: у одного из родителей нашли коронавирус

Об этом сообщает агентство «Башинформ» со ссылкой на вице-мэра Уфы Алину Сулейманову. Речь идет о так называемом дежурном детском саде, который в условиях пандемии коронавируса создали для детей, чьи родители работают в организациях непрерывного цикла. Таких в Уфе 20 детсадов.