В Башкирии за год выросла младенческая смертность

В январе–ноябре 2019 года в республике скончался 241 ребенок до года (на 19 больше, чем в аналогичном периоде прошлого года), 298 детей до 4 лет (на 7 больше), 451 ребенок до 17 лет (на 11 больше).

При этом в целом смертность за 11 месяцев прошлого года снизилась — в республике умерло 45 144 человека, что на 1322 меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

Наибольшая смертность зафиксирована среди жителей Уфы, Стерлитамака, Салавата, Нефтекамска. Отметим, что смертность превышает рождаемость в Башкирии на 16,7% (среднероссийский показатель составляет 20,8%). По данным Башстата, за январь–октябрь 2019 года естественный прирост сложился только в одном регионе ПФО — в Татарстане. В прочем, ненамного: население там увеличилось по сравнению с 2018 годом на 38 человек.

— Если мы не примем комплексные мероприятия по повышению рождаемости, мы будем падать, падать, падать… — подчеркнул глава РБ Радий Хабиров. — И превратится все в страшный сон, когда четырехмиллионная республика превратится в трехмиллионную, и для нашей управленческой команды это будет самый страшный позор. Надо решать эту историю, тем более что мы уже договорились: не падать, а расти.