В отдаленном районе Башкирии появился компьютерный томограф за 38 с лишним млн рублей

В отдаленном районе Башкирии появился компьютерный томограф за 38 с лишним млн рублей

Вчера, 11:23ОбществоТатьяна МайороваPhoto: health.bashkortostan.ru
В Учалинском район Башкирии в декабре должен заработать дорогостоящий компьютерный томограф.

На базе Учалинской городской больницы в ближайшее время запланировано обучение врачей-рентгенологов и рентгенолаборантов. Все они получат доступ для работы на новейшем 80-срезовом компьютерном томографе Aguilion Lightning фирмы Canon.

Как сообщили в пресс-службе минздрава Башкирии, новый томограф стоит 38 млн 250 тысяч рублей.

Грандиозный медицинский аппарат в отличие от более старых аналогов даст возможность осуществлять контрастные рентгенологические исследования не только магистральных, но и периферических сосудов и безошибочно находить в головном мозге места закупорки сосудов тромбом.

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