В Уфе на территории городской клинической больницы №8 теперь стоит большой автобус для людей, которые ждут очереди на КТ. Об этом сообщается в официальной группе медицинского учреждения.

В сообщении сказано, что автобус был выделен администрацией города Уфы. Он стоит около входа в корпус, где пациенты проходят компьютерную томографию. Напомним, в связи с ростом заболевания коронавирусом в Башкирии вырос ажиотаж на прохождение КТ-обследования. На оперативном совещании 19 октября глава республики Радий Хабиров отметил, что несмотря на новые установки аппаратов, возникают огромные очереди.

