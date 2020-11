Опять антирекорд: в Башкирии выросло число зараженных Covid-19, снова умер пациент

Общефедеральный портал обновил информацию о текущей ситуации с распространением коронавируса в Башкирии.

По ситуации на сегодня, 15 ноября, в Башкирии, по данным портала Стопкоронавирус.рф, выявлено 12 328 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией Covid-19. Только за минувшие сутки число пациентов, у которых выявлен коронавирус, составило 118 человек. В России за последние сутки было выявлено 22 572 случая инфиицирования Covid-19 в 85 регионах страны. Чуть больше четверти из них – 5 854 случая - касаются заражения пациентов без активного проявления болезни, это, как правило, люди. контактировавшие с вирусоносителем. Общее число пациентов с коронавирусом, выявленных за всё время пандемии в нашей стране, достигло 1 925 825 случаев. По данным портала Стопкоронавирус.рф, в Башкирии за сутки стал известен еще один смертельный случай, связанный с коронавирусом, Подробности об умершем пациенте должна позднее сообщить пресс-служба регионального Минздрава. В целом в России за последние сутки было подтверждено 352 летальных исхода с коронавирусом: Было выписано из стационаров, по данным на сегодняшнее утро, всего восемь человек. Возможно, в течение дня эта цифра изменится. По стране за прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 14 456 человек. Общее число выписанных пациентов в стране выросло до 1 439 985.

