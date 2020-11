Предприниматель родом из Башкирии рассказал, как правильно делать тест на коронавирус

Бизнесмен Роман Гельфанд, работающий в сфере медицины, опубликовал видеоролик, в котором в довольно доступной форме рассказал неизвестные ранее широкому кругу нюансы проведения тестирования на коронавирус.

Video: Роман Гельфанд Facebook.com По его словам, незнание этих важных деталей может негативно отразиться на результатах анализов. Речь в данном случае идет как о требованиях к хранению тестов, так и о правильных методов проведения тестирования и прочих актуальных вопросах.

