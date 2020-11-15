Предприниматель родом из Башкирии рассказал, как правильно делать тест на коронавирус
Предприниматель родом из Башкирии рассказал, как правильно делать тест на коронавирус
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Вчера, 12:30
Бизнесмен Роман Гельфанд, работающий в сфере медицины, опубликовал видеоролик, в котором в довольно доступной форме рассказал неизвестные ранее широкому кругу нюансы проведения тестирования на коронавирус.
Video:Роман ГельфандFacebook.com
По его словам, незнание этих важных деталей может негативно отразиться на результатах анализов.
Речь в данном случае идет как о требованиях к хранению тестов, так и о правильных методов проведения тестирования и прочих актуальных вопросах.
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