Мама мэра Уфы, умершего от коронавируса, обратилась к землякам

Накануне, 14 ноября, пресс-служба администрации Уфы опубликовала обращение от имени матери мэра Уфы Ульфата Мустафина, который скончался недавно после заражения коронавирусом.
Миляуша Мухаматшариповна Мустафина сердечно поблагодарила всех, кто решил поддержать её и других членов семьи в связи с тяжелой утратой.
Пусть Аллах хранит вас и ваши семьи. Берегите себя и своих близких. Балаҡайымдың ауыр тупрағы еңел булһын! говорится в обращении пожилой женщины.
Миляуша Мухаматшариповна выразила надежду, что дела, начатые её сыном, не будут забыты и непременно осуществятся силами его коллег и учеников.
Напомним, Ульфат Мустафин скончался 29 октября на 61 году жизни после тяжелой болезни, связанной с осложнениями из-за заражения новой коронавирусной инфекцией. Его похоронили в родном селе Староихсаново в Чекмагушевском районе Башкирии.