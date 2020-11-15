Мама мэра Уфы, умершего от коронавируса, обратилась к землякам

Мама мэра Уфы, умершего от коронавируса, обратилась к землякам

Вчера, 09:30ОбществоТатьяна МайороваPhoto: Mkset.ru
Миляуша Мустафина поблагодарила всех, кто поддержал её семью после безвременной смерти мэра Уфы от коронавируса.

Накануне, 14 ноября, пресс-служба администрации Уфы опубликовала обращение от имени матери мэра Уфы Ульфата Мустафина, который скончался недавно после заражения коронавирусом.

Миляуша Мухаматшариповна Мустафина сердечно поблагодарила всех, кто решил поддержать её и других членов семьи в связи с тяжелой утратой.

Пусть Аллах хранит вас и ваши семьи. Берегите себя и своих близких. Балаҡайымдың ауыр тупрағы еңел булһын! говорится в обращении пожилой женщины.

Миляуша Мухаматшариповна выразила надежду, что дела, начатые её сыном, не будут забыты и непременно осуществятся силами его коллег и учеников.

Напомним, Ульфат Мустафин скончался 29 октября на 61 году жизни после тяжелой болезни, связанной с осложнениями из-за заражения новой коронавирусной инфекцией. Его похоронили в родном селе Староихсаново в Чекмагушевском районе Башкирии.

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