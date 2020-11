Мама мэра Уфы, умершего от коронавируса, обратилась к землякам

Миляуша Мустафина поблагодарила всех, кто поддержал её семью после безвременной смерти мэра Уфы от коронавируса.

Накануне, 14 ноября, пресс-служба администрации Уфы опубликовала обращение от имени матери мэра Уфы Ульфата Мустафина, который скончался недавно после заражения коронавирусом. Миляуша Мухаматшариповна Мустафина сердечно поблагодарила всех, кто решил поддержать её и других членов семьи в связи с тяжелой утратой. Пусть Аллах хранит вас и ваши семьи. Берегите себя и своих близких. Балаҡайымдың ауыр тупрағы еңел булһын! говорится в обращении пожилой женщины. Миляуша Мухаматшариповна выразила надежду, что дела, начатые её сыном, не будут забыты и непременно осуществятся силами его коллег и учеников. Напомним, Ульфат Мустафин скончался 29 октября на 61 году жизни после тяжелой болезни, связанной с осложнениями из-за заражения новой коронавирусной инфекцией. Его похоронили в родном селе Староихсаново в Чекмагушевском районе Башкирии.

