С 2021 года в России подорожает алкоголь

Минимальная розничная цена на водку вырастет с 230 до 243 рублей за 0,5 л, также подорожает и другой крепкий алкоголь.

Минимальная розничная цена на водку в России с нового года вырастет с 230 до 243 рублей за 0,5 л (на 5,7%). Также подорожает и другой крепкий алкоголь. Решение о повышении розничных цен на алкоголь было принято на фоне расширяющейся «дыры» в федеральном бюджете, которая выросла по сравнению с прошлым годом на 4 трлн руб. Власти планируют покрывать эту сумму за счет наращивания стремительно увеличивающегося госдолга и урезания расходов. Кроме этого, впервые за 13 лет Россия начала распродавать свой золотой запас. Подробнее — в материале «Новых известий». Напомним, ранее издание The Lancet представило исследование, в котором было проанализировано состояние 1590 пациентов в 57 китайских клиниках. Сравнив общую заболеваемость коронавирусом с данными по общей шкале AUDIT (это тест для выявления алкоголизма), эксперты пришли к выводу, что у людей с алкогольной зависимостью болезнь протекала значительно тяжелее. Врач из Башкирии подчеркнул, что расхожее мнение о том, что полезно употреблять алкоголь для профилактики и снижения риска инфицирования коронавирусом, является заблуждением.

