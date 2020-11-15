С 2021 года в России подорожает алкоголь

Минимальная розничная цена на водку в России с нового года вырастет с 230 до 243 рублей за 0,5 л (на 5,7%). Также подорожает и другой крепкий алкоголь. Решение о повышении розничных цен на алкоголь было принято на фоне расширяющейся «дыры» в федеральном бюджете, которая выросла по сравнению с прошлым годом на 4 трлн руб.