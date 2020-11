Врач из Башкирии прокомментировал фейки о пользе алкоголя и курения при коронавирусе

Главврач наркодиспансера №2 из Стерлитамака Азат Асадуллин развенчал мифы о том, что курени е и алкоголь приносят пользу.

По словам доктора, недавно издание The Lancet представило любопытное исследование. в котором было проанализировано состояние 1 590 пациентов в 57 китайских клиниках. Сравнив общую заболеваемость коронавирусом с данными по общей шкале AUDIT (это тест для выявления алкоголизма), эксперты пришли к выводу: у людей с алкогольной зависимостью болезнь протекала значительно тяжелее. Нарколог Азам Асадуллин укточнил, что в Китае высок процент курящих людей среди населения – там курят 50% мужчин и 13% женщин. Соответственно, у мужчин после заражения коронавирусом осложнения, связанные с легочной системой, встречаются гораздо чаще, чем у женщин. Доктор настаивает: расхожее мнение о том, что полезно употреблять алкоголь для профилактики и снижения риска инфицирования коронавирусом, является заблуждением. Мы проводили исследования на эту тему и в нашем регионе. Сравнивая ситуацию в этом году и в прошлом, мы выявили явный рост потребления населением алкоголя в среднем от 11 до 30%. В первую очередь, это связано с высоким уровнем тревожности среди населения, констатировал Азам Асадуллин. К психотерапевтам россияне обращаться не привыкли. Им легче «залить» свои проблемы алкогольными напитками. - Второе негативное действие – воздействуя на мозг, алкоголь выключает работу орбитофронтальной коры. Это качество способности прогнозировать, предсказывать и предвидеть то, что с нами будет, оно отличает людей от животных. Все же, если формируется стресс, то алкоголь не лучшая панацея, - пояснил Азат Асадуллин.

