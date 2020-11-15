Врач из Башкирии прокомментировал фейки о пользе алкоголя и курения при коронавирусе

Мы проводили исследования на эту тему и в нашем регионе. Сравнивая ситуацию в этом году и в прошлом, мы выявили явный рост потребления населением алкоголя в среднем от 11 до 30%. В первую очередь, это связано с высоким уровнем тревожности среди населения, констатировал Азам Асадуллин.