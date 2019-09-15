В Башкирии уродился восьмикилограммовый гриб-дождевик
Сегодня, 12:24ОбществоТатьяна МайороваФото: ВКонтакте
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Лесное чудо невероятных размеров было найдено в Кармаскалинском районе республики.
Накануне, 15 сентября, супруги Ришат и Гульнара Мусины из Кармаскалинского района в соцсетях похвастались лесным трофеем в виде восьмикилограммового гриба-дождевика гигантских размеров. Подробности сообщило издание «Панорама».
Первоначально они планировали набрать шампиньонов или рядовок, но в итога наткнулись на такой большой съедобный дождевик, который с удовольствием пожарили потом дома.
Как уточнили в соцсетях грибники, дождевики съедобны, пока не позеленеют внутри.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей