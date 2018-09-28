Под Уфой спасатели нашли заблудившуюся пенсионерку с корзинкой грибов
Сегодня, 16:56ОбществоТатьяна Майорова
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62-летнюю женщину попросила найти ее обеспокоенная взрослая дочь.
Накануне, 27 сентября, в информационно-диспетчерский центр Управления гражданской защиты Уфы позвонила девушка и сообщила, что пропала ее 62-летняя мама.
Оказалось, что пожилая женщина отправилась по грибы в лес между поселком Базилевка и паромной переправой «ДОК». Увлекшись «тихой охотой, она забрела в чащу и вскоре поняла, что заблудилась. Пожилая женщина решила не рисковать и позвонила дочери, пока не кончился заряд телефона. А дочь уже обратилась к спасателям.
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Видео: Управление гражданской защиты г. Уфы
Прибыв на место, спасатели смогли связаться с заплутавшей женщиной по телефону. Та сообщила, что вышла к какой-то небольшой речке.
Спасатели попросили ее оставаться на месте и отправились на поиски. Через полчаса поисков пенсионерку нашли и вывели из леса вместе с корзинкой грибов.
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