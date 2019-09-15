Мать погибшего парня из Башкирии обвинила известного блогера в обмане

Странные формы принял конфликт между известным блогером Максимом Даниловым и жительницей Ишимбая Натальей Адуллиной. Блогер сделал рассылку с фотографией Натальи Адуллиной и предостерегающим текстом следующего содержания: «Осторожно!!! Мошенница!!! Ей вернули деньги, а она шантажирует порядочных людей!!!!».

Мы обратились за разъяснениями к Наталье Адуллиной, с которой раньше уже приходилось общаться при подготовке статьи в СМИ об ее печальной истории.

История смерти

В поисках правды Наталья Адуллина уже несколько лет стучится во все двери и инстанции, публикует исповедь о своей беде в группах соцсетей, рассылает по всем СМИ. В этом теперь и заключается смысл ее жизни – добиться справедливого расследования гибели ее любимого сына Андрея. Парень был найден мертвым 15 марта 2015 года в лесопосадке в Ишимбае. Сначала сын ушел на прогулу, а вскоре к родителям постучался агент бюро ритуальных услуг, от которого они узнали, что сын погиб.

Парень был найден стоящим на коленях, обе его руки были в карманах, на шее – петля, которая была настолько слабо затянута, что у Андрея даже не был высунут язык, как это бывает в повешенными людьми.

- На место происшествия не была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Смерть фиксировал следователь, не имея медицинского образования. А может быть, на тот момент мой сын был просто в коме, и его можно было еще спасти? – задается вопросом Наталья Михайловна.

Потом сотрудники полиции уехали с места происшествия. Андрея отвез в морг его отец с помощью двух друзей. В заключении судмедэкспертов о смерти Андрея было написано, что «род смерти не установлен».

Через некоторое время друг погибшего сына Марсель на улице рассказал Наталье, что Андрея сначала убили, а потом подвесили к дереву, но вскоре и Марсель был найден повешенным на месте гибели Андрей Адуллина.

- Следователь говорил нам, что ни Андрея, ни Марселя все равно уже не вернуть, он прилагал все усилия, чтобы закрыть поскорее уголовное дело, – считает Наталья Михайловна.

Причиной возможного убийства Андрея мать считает месть его должников. Андрей ранее дал кому-то 50 тысяч рублей В его мобильном телефоне осталось СМС-сообщение, в котором Андрею в последний день его жизни назначили встречу, ему поступали звонки с незнакомых номеров.

Наталья Михайловна считает, что причиной убийства ее сына стали долги. Причем должен был не он, а, наоборот, должны были ему. Речь может идти, по мнению родителей, о миллионном долге в общей сложности. Некоторые расписки должников есть в деле.

Следствие несколько раз прекращали. Наталья Михайловна попала на прием в главе федерального следкома Александру Бастрыкину, после чего следствие было возобновлено. Сейчас им занимается третье следственное управление СК РФ в Нижнем Новгороде.

История обмана

За минувшие четыре с лишним года с похорон сына Наталья Михайловна поняла, что продолжение следствия во многом зависит от такого понятия, как резонанс – насколько часто информация об уголовном деле появляется в СМИ и соцсетях. Она продолжала рассылать информацию о ходе расследования. На ее просьбы о помощи откликались журналисты и общественники. Одним из них стал блогер Максим Данилов, который опубликовал историю гибели Андрея Адуллина и расследования этого факта на своем сайте «ЖизньДД».

Первоначально данный проект был посвящен помощи детдомовцам, он открывался при поддержке центрального телевидения. В одном из ток-шоу Максиму организовали встречу с матерью, которая много лет назад бросила его вскоре после рождения. Тогда же Максим рассказал, что хочет заняться помощью детям из детских домов, а также другим людям, попавшим в беду, основать благотворительный фонд. Его порыв нашел отклик в душах многих звезд, которые поддержали парня. Но потом, как это часто бывает, к сожалению, «что-то пошло не так».

Очень скоро Максим стал героем иных шоу и публикаций. О нем рассказывали, как о человеке, выгнавшем из дома беременную невесту, потом в программе «Прямой эфир» рассказывали, что он расстался, как минимум, с тремя невестами, которые вспоминают о нем не иначе как об альфонсе. В центре скандала Максим оказался и после того, как в одном из телешоу назвал инвалидов зверьми. Из позитивного на тему бурной деятельности Максима Данилова самой громкой стала новость о том, как он вступился за певицу Ольгу Бузову, когда ей не давали квартиру в Москве.

Наталья Адуллина говорит, что за первую публикацию статьи о гибели ее сына на сайте «Жизнь ДД» Максим попросил ее перечислить 300 рублей, так сказать, на поддержку сайта. А недавно Наталья вновь обратилась к Максиму с просьбой поддержать общественника из Москвы Валерия Голубева, против которого возбуждено уголовное дело за пропаганду экстремизма.

- Валерий помогал мне. и я сочла своим долгом попробовать помочь ему. Максим написал мне в вацап, что передал информацию о Голубеве своей знакомой по имени Надежда Сергеевна из РИА Новостей. Дальше я общалась то с ним, то с ней. Они попросили меня перечислить 1000 рублей, чтобы новость про Валерия Голубева была опубликована вне очереди. Я перечислила деньги на карту по номеру Надежды Сергеевны, однако статьи про Валерия Голубева никакой нигде так и не увидела, - рассказывает Наталья Адуллина. - Тогда я попросила вернуть деньги. Надежда просто перестала отвечать, а Максим вдруг стал кричать на меня и оскорблять.

Наталья Адуллина не стала обращаться в полицию, по ее словам, потому что речь идет о небольшой сумме, и она все-таки в душе надеется, что в общении с Максимом возникла просто некое недопонимание. Однако когда знакомые прислали ей сообщение, которое Максим разослал всем с клеветой в её адрес, Наталья Михайловна все-таки тоже решила прокомментировать ситуацию.

Получить оперативный комментарий у Максима Данилова, а также у Надежды Сергеевны, которая якобы представляет РИА-Новости, не удалось, их телефоны не отвечали. Вероятно, это связано с режимом работы в выходной день. Мы готовы предоставить им возможность также высказать свое мнение по поводу происшедшего.