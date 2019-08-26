PewDiePie стал первым блогером на YouTube со 100 млн подписчиков
На YouTube-канал видеоблогера PewDiePie из Швеции подписано более 100 миллионов человек.
Информация об этом выложена на официальном Twitter-аккаунте видеохостинга, пишет RNS.
«Женился на @marziapie. Возродил нашу любовь к Minecraft. Достиг 100 миллионов подписчиков на YouTube. Что за месяц для поздравлений и празднования @PewDiePie», - восторгаются представители YouTube Феликсом Чельбергом (PewDiePie).
Феликс Чельберг признан первым блогером на YouTube со 100 миллионами подписчиков. На видеохостинге есть еще один канал с сотней миллионов подписчиков, правда принадлежит он ни какому-то конкретному лицу, а компании-производителю музыки и фильмов T-series (Индия). Отметим, что 100 миллионов подписчиков канал T-series преодолел в конце весны текущего года, установив этим новый мировой рекорд.
Отметим, что каналы PewDiePie и T-Series целый год соревновались друг с другом по числу подписчиков.