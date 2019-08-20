В Уфе мертвым в квартире нашли известного блогера

Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета республики. Тело 36-летнего мужчины нашли в его квартире в Сипайлово. Источники Медиакорсети подтвердили, что речь идет о компьютерном блогере Руслане А.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Согласно версии следствия, 17 августа в гости к мужчине пришла бывшая 27-летняя коллега со своим 35-летним знакомым. Компания выпила и позже легла спать. Девушка в какой-то момент пожаловалась на то, что Руслан к ней начал приставать. Между мужчинами завязался конфликт. Тогда знакомый нанес несколько смертельных ударов Руслану. Пара, осознав случившееся, похитила ноутбук за 100 тысяч рублей, украла мобильный телефон и другие вещи. Позже молодые люди скрылись.