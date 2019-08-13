Блогер Варламов не хочет жить в Уфе, потому что «здесь убита архитектура и грязно»

Известный российский блогер, урбанист Илья Варламов составил список российских городов, в которых он хотел бы жить и в которых бы не хотел. В соответствии со своими личными предпочтениями Илья Варламов ранжировал 69 городов. На первом месте – Екатеринбург, который «… становится лучше с каждым годом. А всё потому, что екатеринбуржцы любят свой город и не дают его в обиду. Вкусно, красиво, душевно».

На втором месте Казань, где «лучшие общественные пространства в России, приятные новые заведения, ну и вообще, татары крутые. Хорошо бы навести порядок на улице Баумана и начать строить нормальное жильё».

Третье место Варламов отдал Севастополю, потому что это «невероятно красивый город. Ещё бы порядок там навести – и был бы лучшим городом в России. Невозможно не влюбиться в Севастополь».

Весь список из 69 городов разбит на две части. Первые 40 городов, в которых Варламов хотел бы жить с объяснением причин (в кавычках), остальные 29 городов – в них урбанист жить бы не хотел.