Доктор Рошаль выступил против проверки массового заражения коронавирусом в РКБ в Уфе

Сегодня, 14 апреля, президент Национальной медицинской палаты России Леонид Рошаль сделал громкое заявление по поводу доследственной проверки, которая начата по факту массового заражения коронавирусной инфекцией в Республиканской клинической больницы в Уфе.

Леонид Рошаль считает, что главный врач РКБ Эльза Сыртланова достойно справляется со своими обязанностями, оказавшись вместе с коллегами и пациентами внутри очага инфекции и подвергая себя опасности наравне с ними

Такой же позиции придерживается и руководитель регионального подразделения Национальной медицинской палаты РБ Дамира Сабирзянова.

Напомним, карантин в РКБ был объявлен неделю назад. Среди 129 жителей республики, зараженных коронавирусом в Башкирии, очень большую часть составляют сотрудники и пациенты данной клиники.

Оппоненты главного врача РКБ Эльзы Сыртлановой считают, что ситуация могла быть менее критичной, если бы карантин в больнице был объявлен на 2-3 недели ранее. Они утверждают, что руководство клиники проявило преступную халатность и игнорировало сигналы сотрудников об аномальном росте случаев пневмонии среди медиков и пациентов.