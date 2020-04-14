Доктор Рошаль выступил против проверки массового заражения коронавирусом в РКБ в Уфе
Руководитель Национальной медицинской палаты России сделал заявление по этому поводу.
Сегодня, 14 апреля, президент Национальной медицинской палаты России Леонид Рошаль сделал громкое заявление по поводу доследственной проверки, которая начата по факту массового заражения коронавирусной инфекцией в Республиканской клинической больницы в Уфе.
Леонид Рошаль считает, что главный врач РКБ Эльза Сыртланова достойно справляется со своими обязанностями, оказавшись вместе с коллегами и пациентами внутри очага инфекции и подвергая себя опасности наравне с ними
Такой же позиции придерживается и руководитель регионального подразделения Национальной медицинской палаты РБ Дамира Сабирзянова.
Напомним, карантин в РКБ был объявлен неделю назад. Среди 129 жителей республики, зараженных коронавирусом в Башкирии, очень большую часть составляют сотрудники и пациенты данной клиники.
Оппоненты главного врача РКБ Эльзы Сыртлановой считают, что ситуация могла быть менее критичной, если бы карантин в больнице был объявлен на 2-3 недели ранее. Они утверждают, что руководство клиники проявило преступную халатность и игнорировало сигналы сотрудников об аномальном росте случаев пневмонии среди медиков и пациентов.
Медиакорсеть следит за ситуацией.