На борьбу с коронавирусом в Башкирии планируют потратить более 5 млрд рублей

Первый вице-премьер Башкирии Андрей Назаров на правительственном совещании сообщил, что на борьбу с новой коронавирусной инфекцией потратят 5,5 млрд рублей.

По его словам, прежде всего в нынешних условиях в зоне риска находятся интернаты, приюты, детские дома, дома престарелых. По этой причине в регионе уже провели тренировку штаба для недопущения завоза и распространения коронавируса.