На борьбу с коронавирусом в Башкирии планируют потратить более 5 млрд рублей
15 апреля, 11:34ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Об этом сообщили в правительстве республики.
Первый вице-премьер Башкирии Андрей Назаров на правительственном совещании сообщил, что на борьбу с новой коронавирусной инфекцией потратят 5,5 млрд рублей.
По его словам, прежде всего в нынешних условиях в зоне риска находятся интернаты, приюты, детские дома, дома престарелых. По этой причине в регионе уже провели тренировку штаба для недопущения завоза и распространения коронавируса.
Во время тренировки руководители социальных объектов рассказали порядок действий при выявлении случаев заражения. Среди основных мер была изоляция пациентов и сотрудников, создание необходимого запаса средств индивидуальной защиты, усиление охраны объектов.
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