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В Башкирии бесплатное молоко для детей малоимущих семей готовят лишь в Уфе
Сюжеты:
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Kisloe moloko 1

В Башкирии бесплатное молоко для детей малоимущих семей готовят лишь в Уфе

Сегодня, 10:51ОбществоТатьяна МайороваФото: Alopecya.ru
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