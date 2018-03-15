В Башкирии бесплатное молоко для детей малоимущих семей готовят лишь в Уфе

В администрации Уфы прошло совещание по вопросам состояния здравоохранения с участием главы Минздрава РБ Анвара Бакирова, главы города Ирека Ялалова и руководителей медицинских учреждений столицы.

На совещании довольно подробно обсуждались меры поддержки, которые необходимы для таких наиболее уязвимых категорий граждан, как малоимущие, ветераны, многодетные, инвалиды.

Как выяснилось, парадоксальная ситуация сложилась с бесплатным обеспечением детской молочной продукцией детей из малообеспеченных семей. Оказывается, производство такой молочной продукции в Башкирии сохранено только в городе Уфе. В соответствии с решением Совета городского округа ежегодно на эти цели выделяется около 20 млн. рублей.

- Данная мера поддержки является очень востребованной, около 2 тысяч детей ежемесячно получают более 132 тысяч порций детских молочных продуктов, - отметили участники совещания.

Как этот вопрос решается в других населенных пунктах республики – поступает ли туда уфимская продукция или приобретаются молочные товары у иных производителей, на совещании не разъяснили.