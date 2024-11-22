Производство молока

В Сибае откроется очередная молочная кухня

С прошлого года были запущены еще четыре производства в городах Стерлитамак, Нефтекамск, Октябрьский и Белорецк. И сейчас каждая молочная кухня перерабатывает до 5 тонн молока в сутки.