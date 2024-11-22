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Производство молока

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Кумыс в Уфе оказался ненастоящим
22 ноября, 17:18
Бананы выросли, огурцы упали: динамика цен на продукты в магазинах Башкирии
21 мая, 10:05
2020
В Башкирии молокозавод «Белое облако» точно сменит собственника
Данный вопрос обсуждался на оперативке в башкирском Белом доме.
17 февраля 2020, 09:53
В Башкирии остановлено производство на молзаводе
29 января 2020, 06:07
В Сибае откроется очередная молочная кухня
С прошлого года были запущены еще четыре производства в городах Стерлитамак, Нефтекамск, Октябрьский и Белорецк. И сейчас каждая молочная кухня перерабатывает до 5 тонн молока в сутки.
15 января 2020, 10:59
2019
Органические продукты в Башкирии: Пейте, дети, молоко, будете здоровы!
На этой песенке 1973 года с кружкой парного молока в руках выросло не одно поколение.
11 сентября 2019, 10:41
«А много ли корова дает молока?»: В Башкирии лучшей доярке пообещали автомобиль
25 августа 2019, 10:46
Молоко в Башкирии с началом летних каникул стало дороже
В январе 2019 г. литр молока в среднем по республике стоил на 65 копеек дешевле.
9 июня 2019, 04:47
В Башкирии проведут опрос родителей о востребованности молочных кухонь
Радий Хабиров хочет понять, насколько необходима эта услуга.
25 января 2019, 06:57
2018
В Башкирии бесплатное молоко для детей малоимущих семей готовят лишь в Уфе
15 марта 2018, 05:51
2017
В России разрешили продавать молоко с синеватым оттенком
Минсельхоз России официально разрешил продавать восстановленное молоко с синеватым оттенком. Соответствующие поправки внесены в техрегламент «О безопасности молока и молочной продукции».
16 ноября 2017, 05:41

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