В Уфе продается самое дорогое молоко

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Как сообщает Башкортостанстат, Уфа как прежде остается городом, где продается самое дорогое молоко в Башкирии.
В прошлом месяце за литр этого вида продукта жителям столицы приходилось платить 47,44 рубля. В то время как по республике средняя стоимость ниже на 1, 63 рублей.
Чуть уступает Уфе город Сибай, где литр напитка можно приобрести за 44,90 рублей. На третьем месте город Стерлитамак, где стоимость литра молока равняется 44 рубля.
На прилавках магазинов города Нефтекамска можно найти самое дешевое молоко в Башкирии - здесь оно стоит 43 рубля 10 копеек.
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