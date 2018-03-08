В Уфе продается самое дорогое молоко

В прошлом месяце за литр этого вида продукта жителям столицы приходилось платить 47,44 рубля. В то время как по республике средняя стоимость ниже на 1, 63 рублей.

Чуть уступает Уфе город Сибай, где литр напитка можно приобрести за 44,90 рублей. На третьем месте город Стерлитамак, где стоимость литра молока равняется 44 рубля.