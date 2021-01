Жители Октябрьского заявили, что на собрание с министром ЖКХ пустили только «своих»

Сегодня, 15 января, в город Октябрьский прибыл министр ЖКХ для того, чтобы провести собрание с местными жителями и разобраться с ситуацией повышенных выплат за отопление. Однако самих граждан на встречу не пустили.

Видео с места встречи было опубликовано в группе «Команда Навального. Уфа» ВКонтакте. На кадрах видно, как перед зданием собралась толпа людей, призывающих впустить из внутрь. Голос за кадром говорит о том, что внутри проходит собрание с министром ЖКХ. Video: Команда Навального. Уфа — В итоге впустили только «своих», а народ оставили на улице якобы из-за коронавируса. При этом возле здания заранее стояли экипажи полиции. Ещё одно собрание для галочки от чиновников, — говорится в сообщении. В информационно-аналитическом отделе администрации города Октябрьский Mkset подтвердили, что министр ЖКХ действительно приезжал в город 15 января. — Министр ЖКХ приезжал сегодня для решений рабочих вопросов и проведения закрытого совещания. Жители были дезинформированы о том, что министр ЖКХ будет проводить личный прием по вопросам повышенной платы за отопление, — сообщили в администрации.

