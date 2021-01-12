В Башкирии 85 тысячам льготников отказали в компенсации из-за долгов за услуги ЖКХ

В Башкирии 85 тысячам льготников отказали в компенсации из-за долгов за услуги ЖКХ

Вчера, 10:44ПолитикаАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Вчера, 11 января, премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров провел заседание президиума, где министр семьи и труда Ленара Иванова рассказала об изменения в порядке предоставления льготника мер соцпроддержки по оплате услуг ЖКХ и жилого помещения.

С 2009 года ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, граждане, подвергшиеся воздействию радиации, а также ветераны труда, труженики тыла и многодетные семьи ежемесячно получали денежную компенсацию расходов (ЕДК) на данные услуги. На 1 октября 2020 года, по данным Ивановой, выплаты получили 648 тысяч граждан на общую сумму 4,7 миллиарда рублей.

С 1 июля прошлого года ЕДК рассчитывался из фактически начисленных сумм за жилое помещение и коммунальные услуги. При этом жильцы не должны иметь задолженности и обязаны своевременно оплачивать счета. В противном случае ЕДК не предоставляется.

В настоящее время, как сообщила министр, около 85 тысяч льготников из-за долгов не получают выплаты.

ЖКХсоциальная льготальготыкомпенсацииБашкирия
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы