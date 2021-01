В Башкирии 85 тысячам льготников отказали в компенсации из-за долгов за услуги ЖКХ

Вчера, 11 января, премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров провел заседание президиума, где министр семьи и труда Ленара Иванова рассказала об изменения в порядке предоставления льготника мер соцпроддержки по оплате услуг ЖКХ и жилого помещения.

С 2009 года ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, граждане, подвергшиеся воздействию радиации, а также ветераны труда, труженики тыла и многодетные семьи ежемесячно получали денежную компенсацию расходов (ЕДК) на данные услуги. На 1 октября 2020 года, по данным Ивановой, выплаты получили 648 тысяч граждан на общую сумму 4,7 миллиарда рублей. С 1 июля прошлого года ЕДК рассчитывался из фактически начисленных сумм за жилое помещение и коммунальные услуги. При этом жильцы не должны иметь задолженности и обязаны своевременно оплачивать счета. В противном случае ЕДК не предоставляется. В настоящее время, как сообщила министр, около 85 тысяч льготников из-за долгов не получают выплаты.

