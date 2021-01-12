В Башкирии 85 тысячам льготников отказали в компенсации из-за долгов за услуги ЖКХ

С 2009 года ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, граждане, подвергшиеся воздействию радиации, а также ветераны труда, труженики тыла и многодетные семьи ежемесячно получали денежную компенсацию расходов (ЕДК) на данные услуги. На 1 октября 2020 года, по данным Ивановой, выплаты получили 648 тысяч граждан на общую сумму 4,7 миллиарда рублей.