В Башкирии выявили 68 нелегальных домов престарелых

В Башкирии выявили 68 нелегальных домов престарелых

Вчера, 19:45ОбществоКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
В Башкирии обнаружили 68 нелегальных домов престарелых. Об этом сообщила вице-премьер правительства республики и министр семьи Ленара Иванова.

Массовые проверки социальных учреждений начались после того, как в частном доме престарелых Абзелиловского района в декабре 2020 года произошел пожар. Тогда в результате трагедии скончались 11 человек. По словам Ленары Ивановой, проверки будут продолжаться.

— Мы подняли всех — сельские поселения, общественников, обратились к неравнодушным, если есть где-то какое-то подозрительное жилое здание, где могут оказывать такие услуги, пожалуйста, сообщайте нам. В итоге пока выявлено 68 таких организаций, которые нигде не заявлялись, — заявила Ленара Иванова.

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