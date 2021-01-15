В Башкирии выявили 68 нелегальных домов престарелых

— Мы подняли всех — сельские поселения, общественников, обратились к неравнодушным, если есть где-то какое-то подозрительное жилое здание, где могут оказывать такие услуги, пожалуйста, сообщайте нам. В итоге пока выявлено 68 таких организаций, которые нигде не заявлялись, — заявила Ленара Иванова.