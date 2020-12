В Башкирии похоронили 11 погибших при пожаре в доме престарелых

В Башкирии похоронили 11 человек, которые погибли при пожаре в «Доме престарелых (Доме милосердия) в Абзелиловском районе. Об этом сообщил заместитель премьер-министра правительства Ирек Сагитов на оперативном совещании.

По его словам, похороны были организованы 19 и 20 декабря. Также отметим, что глава Башкирии Радий Хабиров высказался на заседании по поводу пожара. Он не смог произнести название этого учреждения, так как, по его мнению, это звучит как издевательство. Напомним, пожар произошёл на прошлой неделе, 15 декабря. На место сразу выехал Радий Хабиров, где провел оперативное совещание. Было принято решение организовать похороны, оказать поддержку родственникам погибших и выжившим. Власти Башкирии выделили миллиона рублей пострадавшим.

