«Легче забыть»: министр семьи Башкирии о том, как старики попадают в дома престарелых

— Как было с пансионатом «Моя семья». Мы очень много слышали мнения родственников, которые на севере живут, в другом городе, а у них здесь дедушка умер в пансионате. И по всему было понятно, что ей совершенно некогда им заниматься, ей легче 30 тысяч отдать и вообще забыть про этого человека, — отметила она.