«Легче забыть»: министр семьи Башкирии о том, как старики попадают в дома престарелых

Сегодня, 14 января, вице-премьер Башкирии и министр семьи, труда и соцзащиты населения Ленара Иванова провела брифинг, посвященный итогам деятельность в 2020 году. Чиновница рассказала о своем отношении к домам престарелых, упомянув, что в этом ничего плохого нет.

— Бытует мнение, что, если отдать своего родителя в дом престарелых – это плохо, особенно когда речь идет о бесплатных домах престарелых. У нас должна быть информационная подоплека, что это правильно, когда ты создаешь своему родителю достойные условия проживания. Если ты не можешь сам оставить работу и сидеть с родителем, значит ты должен или оплачивать, или создавать ему условия, — отметила Ленара Иванова. Журналисты уточнили у премьер-министра Башкирии, почему люди предпочитают обращаться к частным, а не государственным организациям. В ответ Ленара Иванова уточнила, что как таковых бесплатных услуг по такому социальному обслуживанию нет. Даже в госучреждениях изымают 75% от пенсии. А все проблемы идут от низкой информационной обеспеченности и культуры ухода за старшим поколением. — Как было с пансионатом «Моя семья». Мы очень много слышали мнения родственников, которые на севере живут, в другом городе, а у них здесь дедушка умер в пансионате. И по всему было понятно, что ей совершенно некогда им заниматься, ей легче 30 тысяч отдать и вообще забыть про этого человека, — отметила она.

